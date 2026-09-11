Draga mladih z višješolskimi dijaki o medčloveških odnosih in UI

»Poskrbite, da bodo ljudje ob vas srečni. Gojite sodelovanje, medsebojno pomoč in dotaknite se bližnjega.« Kratka in jasna so navodila Dana Podjeda, predavatelja, ki je danes uvedel Drago mladih. Dopoldanske delavnice s predavanjem z naslovom DRAGAlgoritmi - V času umetne inteligence ne pozabimo na medčloveške stike je nastal v režiji Mladih v odkrivanju skupnih poti (MOSP), ki so v park Marijanišča na Opčinah povabili dijakinje in dijake višjih razredov slovenskih tržaških drugostopenjskih srednjih šol. V središču pozornosti je bila osrednja tema 61. Študijskih dnevov Draga, že omenjena umetna inteligenca.

Predsednik društva MOSP Jakob Tul je na prireditvenem prostoru sprejel okrog 260 dijakov in z napovedovanjem koordiniral dogajanje. Dogodku so sledili tudi predsednica SKGZ Nives Cossutta, predsednik SSO Walter Bandelj in generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Tomaž Kunstelj. Kakšen je realen svet mladih, različen od tistega, ki ga na zaslonu ponujajo algoritmi, je vprašanje, ki ga je prisotnim za MOSP postavil Jernej Močnik v svojem pozdravu: »Koliko gledamo svet skozi telefon in koliko telefon vpliva na percepcijo, ki jo imamo o realnosti?«

Dopoldan so mladi udeleženci preživeli v družbi predavatelja in po skupinah na štirih delavnicah, na katere so se predhodno prijavili. Vodili so jih člani društva MOSP in mladi prostovoljci ljubljanskega zavoda za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Socialna akademija, ter strokovnjaki. Na delavnicah so dijaki prevzeli vlogo algoritma v družbenih omrežjih in prilagajali vsebine uporabnikom, postavili vprašanje o tem, ali družbena omrežja izkoriščajo človeka, kakšen naj bo dialog med spletnimi nasprotniki in kako nastajajo novice, ki preplavljajo splet oz. kako preverjati dejstva in razločiti med pravim novinarstvom in lažnimi novicami. Pri tem so se udeleženci preizkusili v vlogi novinarjev in pripravili intervju z večerno gostjo študijskih dnevov Evo Marijo Kavaš Puc.