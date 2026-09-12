Furlanska cesta spet prevozna

Zgornji del Furlanske ceste je bil tudi v petek zaprt za promet, od sobote dalje pa bo cesta spet prevozna.

Pred tem so si gozd pod kontovelskim Ključem in pri vrhu Kontovelske rebri ogledali geologi in gasilci. Od tu je namreč med četrtkovim obilnim deževjem na Furlansko cesto padlo kamenje. Eden izmed kamnov je bil velik okrog 60 centimetrov in bi lahko povzročil veliko škodo, zato so stabilnost območja preučevali geologi, je za Primorski dnevnik pojasnil predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni.

Prevozno podjetje Trieste Trasporti je medtem sporočilo, da bodo avtobusne proge 42, 44 in 46 v soboto, 12. septembra, ponovno prevažale potnike po Furlanski cesti. Ukinjena bo tudi izredna avtobusna povezava med Trgom Oberdan in zaporo na Furlanski cesti.