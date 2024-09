Danes ponoči (v noči med petkom, 20. in soboto 21. septembra) bodo Furlansko cesto od polnoči in 30 minut do 5. ure zjutraj zaprli za promet. Družba AcegasApsAmga bo na odseku ob hišni številki 295 opravljala vzdrževalna dela na električnem omrežju. Na omenjenem območju bo prepovedano tudi ustavljanje in parkiranje. Zaprti bosta med drugim stopnišči, ki Furlansko cesto povezujeta s hišnima številkama 295 oz. 297.