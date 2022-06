Gabrovec najprej poskrbel za slovensko zastavo

Njegov prvi ukaz kot novoizvoljeni župan je bil, da so izobesili slovensko zastavo na mestno hišo, na kar je že večkrat opozarjal kot vodja opozicije. Doslej sta viseli le italijanska in zastava evropske unije, razen ob nekaterih priložnostih.

V občini Devin - Nabrežina, kjer so v nedeljo izvolili novega župana Igorja Gabrovca, so danes zjutraj predstavniki volilnih sedežev preverjali še zadnje glasove. Okrog 9.30 je novoizvoljeni župan vstopil v dvorano občinske hiše v Nabrežini, kjer so ga uradno proglasili za župana in mu dali trobojnico.

V mestni hiši ni bilo odhajajoče županje Daniele Pallotta, od nove opozicije sta bila prisotna donedavni podžupan Massimo Romita in Walter Pertot. Kasneje nam je Pallotta pojasnila, da je šlo za nesporazum in da so ji sporočili napačno uro. Zato je prihitela do občinske hiše in z zamikom predala posle.

Levosredinska večina bo v občinskem svetu imela deset svetnikov, opozicija pa šest, vključno z bivšo županjo.