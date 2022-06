Gabrovec uspešnejši za 115 glasov

17.55 Znani so rezultati volitev na vseh dvanajstih voliščih devinsko-nabrežinske občine. Novemu županu Igorju Gabrovcu je svoj glas zaupalo 2045 volivcev oziroma 51,45 % upravičencev. Dosedanjo županjo Danielo Pallotta pa je podprlo 1930 ali 48,55 %volivcev.

16.40: Znani so rezultati z desetih volišč: Gabrovec ima sedaj še 141 glasov prednosti pred dosedanjo županjo Danielo Pallotta. O končnem izidu bodo odločali glasovi z zadnjih dveh volišč, to je z volišča Nabrežina Postaja in z volišča Ribiško naselje, Štivan, Medja vas, kjer je volilo okrog 700 upravičencev. V Pallottinem štabu optimizem usiha.

16.22: Po preštetih glasovih na devetih voliščih je Gabrovec še vedno v vodstvu, Pallotta pa je zmanjšala zaostanek. Za slovenskega županskega kandidata je doslej volilo 54,31 % upravičencev, zanjo pa nekaj več kot 45 %. Na spisku manjkajo še tri volišča: Ribiško naselje - Štivan- Medjevas, Sesljan - Vižovlje in Nabrežina Kamnolomi - Postaja. Na vseh treh je pred petimi leti slavila desna sredina.

16.14: Sedanja županja Daniela Pallotta čaka na rezultate doma z družino in somišljeniki občanske liste Pallotta in Forza Duino Aurisina. Na domačem vrtu si je ustvarila pravi domači volilni štab. Če se je na začetku zdelo, da Gabrovec krepko vodi, počasi prihajajo podatki iz »Pallotti bolj naklonjenih volišč«.

15.57: Levosredinski županski kandidat v občini Devin - Nabrežina Igor Gabrovec vodi po preštetih glasovih na štirih od dvanajstih volišč. Njegova prednost pred aktualno županjo Danielo Pallotta znaša 62,47 proti 37,53 odstotka (897 proti 539). Gabrovec je pričakovano osvojil prvo (Nabrežina- Križ) in dvanajsto volišče (Šempolaj, Praprot, Prečnik, Trnovca), Daniela Pallotta ga je premagala v petem (Sesljan), do preobrata pa je v primerjavi z letom 2017 prišlo v devetem volišču (Devin), ki ga je Gabrovec osvojil z 203 proti 135 glasov, medtem ko je pred petimi leti Pallotta tam slavila s 190 proti 94 Mitje Ozbiča, leva sredina je bila sicer takrat razdeljena.

15.20: Levosredinski županski kandidat Igor Gabrovec in njegovi so se začeli zbirati okrog 14. ure v štabu nad barom Igor – P'lk na nabrežinskem trgu. Kapljali so in se sproti posedali okrog okrogle mize kot vitezi in preštevali glasove, odgovarjali na telefone in delali svoje izračune glasov. Prvi rezultati so bili spodbudni, saj so v 4 volivnih sekcijah na 12 pokazali, da je Gabrovec nekoliko v prednosti. Na licih zbranih pa ni bilo razbrati posebnih občutkov veselja. Prezgodaj je, je ocenjeval Gabrovec.