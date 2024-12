Galeb in Kulturni dom s pravim maratonom nazdravila na okrogla leta

V Ulici Petronio je bil včeraj velik praznik. V Kulturnem domu sta namreč s kulturnim maratonom okrogli jubilej praznovala otroška revija Galeb in sama stavba, v kateri domuje Slovensko stalno gledališče. Slednjo so odprli pred natanko 60 leti.

Popoldanski program je bil namenjen najmlajšim, ki so ustvarjali v družbi ilustratorjev in ilustratork te priljubljene otroške revije. Zvečer pa je na svoj racun prišla odrasla publika, ki se je po gledališki predstavi zabavala ob ritmih didžeja.

Martina Kafol, odgovorna urednica Založništva tržaškega tiska, opaža, da je Galeb, ki letos praznuje 70 let, še kako priljubljen med mlajšo populacijo. Vajeti revije sta v lanskem šolskem letu prevzela Maša Ogrizek in stripar Ivan Mitrevski, ki ureja umetniško plat mesečnika.Urednika med drugim iščeta skrite talente, mlade in manj uveljavljene pisce in ilustratorje, ki bi jim rada dala možnost, da pokažejo, česa so zmožni.

Navdušenja ob visokem jubileju ni skrival niti umetniški vodja SSG Danijel Malalan, ki je za poslopje dejal, da iz arhitekturnega vidika predstavlja pravo atrakcijo. »V Kulturni dom na obisk namreč zahajajo tudi študentje arhitekture.«