»Gasilcev je daleč premalo!«

»Sindikati že dalj časa opozarjamo na sila zapleten položaj, v katerem smo se znašli gasilci, kar se žal odraža tudi v marsikateri hibi v reševalnem sistemu. Bode v oči potreba, s katero ni več mogoče odlašati, po pridobitvi izrednih sredstev za okrepitev vrst gasilcev, ki smo močno podhranjeni tako na operativnih mestih kot tudi kar se strokovnih tehnikov tiče. Stanje pa se bo v prihodnje samo še poslabšalo, saj bomo v prihodnjih letih priča številnim upokojitvam.«

Sindikalna predstavnika gasilcev Roberto Persegatti (Fns Cisl) in Alessandro Radovini (Fp Cgil) sta se odzvala na intervju z namestnikom pokrajinskega poveljstva gasilcev Aleksandrom Sancinom, ki smo ga v Primorskem dnevniku objavili v nedeljo. Namestnik Sancin je ob tisti priložnosti opozoril na podhranjenost v gasilskih vrstah, ki pa je po besedah sindikalnih predstavnikov še veliko hujša in predstavlja daleč največjo težavo, s katero se je vse hujše spopadati. »Obljubam namreč ne sledijo dejanja. Zaposleni si z veliko požrtvovalnostjo in občutkom odgovornosti redno in prostovoljno prevzamejo nase še dodatno delo in dodatne izmene, da bi le nadoknadili pomanjkljivosti in ljudem zagotovili ustrezno zaščito in varnost,« sta povedala.