Danes, 24. aprila, malo po polnoči so bili tržaški gasilci obveščeni, da se je sprehajalec znašel v težavah pod naravnim tunelom pri plaži Brojnica. Ko so prišli do ponesrečenca, so ugotovili, da ga zaradi padca močno boli roka in ne more nadaljevati sam, zato so ga naložili na nosila in ga vkrcali na gasilski čoln, s katerim so ga prepeljali do portiča pri Brojnici. Tam so ga zaupali v oskrbo zdravstvenemu osebju.