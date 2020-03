Gasilci ponoči preprečili potopitev Ursusa

V strojnico več kot sto let starega plavajočega žerjava Ursus, ki je zasidran ob četrtem pomolu, je pozno sinoči začela vdirati voda in jo je poplavila. Na kraj so malo po polnoči prihiteli tržaški gasilci, vključno s potapljaško in pomorsko enoto, osebje luške kapitanije, policija in osebje pristaniške oblasti. Po približno štirih urah dela so gasilci z uporabo črpalk izpraznili vodo iz poplavljenih delov žerjava. Preprečili so njegovo potopitev, so sporočili. Kaže, da je v podpalubju razpoka, vzroke sicer še preverjajo. Danes zjutraj so se gasilci znova vrnili na žerjav.