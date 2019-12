Gasilci pospremili Miklavža k malim pacientom

Tržaški gasilci so popoldne privozili na dvorišče otroške bolnišnice Burlo Garofolo z novo avtolestvijo. Preizkusili so notranjo zasilno pot. Nato so se nekateri izmed njih privezali na lestev, ki jih je dvignila do višjih nadstropij bolnišnice. Pridružil se jim je sam Miklavž, ki je prinesel darila malim pacientom. Ob priložnosti so dvanajsterico gasilcev in poveljnika sprejeli vodstvo bolnišnice ter predstavniki deželne uprave.

Jutri se bodo ob 14. uri na Velikem trgu zbrali Miklavži na motorjih. V okviru že 23. tradicionalne dobrodelne pobude bodo obiskali in obdarili manj srečne otroke.