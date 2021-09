Gasilci rešili 33-letno lipicanko

Lipicanka Jalta je v ponedeljek popoldne doživela kar nekaj napetih trenutkov. Triintridesetletna bela kobila je nesrečno padla v globljo dolino pri Gabrovcu in se znašla na zelo težko dostopnem območju, iz katerega se ni mogla več premakniti.

Openski gasilci so na prizorišče prihiteli približno ob 14.30, živali pa je na pomoč priskočila tudi živinozdravnica, ki jo je uspavala, da bi jo uspeli mirno izvleči iz globeli. Reševalci so se morali kar pošteno potruditi, reševali so jo dve uri. Pod njen trup so namestili platno, pomagali pa so si tudi z ročno dvižno vlečno napravo tirfor. Kobila se sicer k sreči ni huje poškodovala. Prepeljali pa so jo do veterinarske ambulante, kjer bodo zanjo ustrezno poskrbeli.