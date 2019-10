Generalni konzul sprejel zmagovalce 51. Barcolane

Generalni konzul RS v Trstu Vojko Volk je danes sprejel posadko jadrnice Way of Life, zmagovalko 51. Barcolane. Ekipa jadralcev pod vodstvom Gašperja Vinčeca je na slovenskem konzulatu v Trstu ponosno razkazala pokal 51. Barcolane in pokramljala z gosti, med katerimi je bil predstavnik organizatorja regate, jadralnega kluba SVBG in predstavniki slovenske manjšine v Italiji.

Generalni konzul Volk je še enkrat čestital zmagovalni posadki jadrnice, ki s svojimi športnimi uspehi snuje pomembne gospodarske, kulturne in osebnostne čezmejne povezave, zlasti pa potrjuje dejstvo, da smo Slovenci že od nekdaj pomorski narod.