Georges Abdallah po 40 letih spet svoboden

Libanonski gverilec Georges Ibrahim Abdallah je po štiridesetih letih in devetih mesecih spet na prostosti. Francoske oblasti so ga, po odločitvi o osvoboditvi izpred tedna dni, iz zapora v Lannemezanu pod Pireneji izpustile včeraj v zgodnjih jutranjih urah, od koder so ga napotile v rodni Libanon.

Abdallah, čigar dolgoletno jetništvo je postalo ena od glavnih causes célèbres pro-palestinskega aktivizma, je bil vodja in ustanovitelj libanonske marksistične gverilske enote FARL. Ta skupina, katere člani so bili Maroniti, kristjani, je bila številčno bolj skromna, zaradi napadov po Franciji in Italiji pa je vseeno postala eden izmed najbolj odmevnih akterjev libanonske državljanske vojne. Njihovi manevri pa so se dotaknili tudi Trsta.

6. avgusta 1984 ob zori so finančni policisti na openski železniški postaji med pregledom Orient Expressa prestregli mladeniča, ki je s seboj prevažal zavoj češkoslovaškega eksploziva semtex. Mohd El Mansouri - to je bilo ime na njegovem ponarejenem potnem listu - je bil junija 1985 obsojen na 16 let zapora zaradi tihotapljenja orožja v teroristične namene. Med procesom so na tržaškem sodišču ugotovili, da je bil član FARL-a, zato so izdali priporni nalog tudi za vodjo te organizacije, Abdallaha, ki se je medtem že nahajal za francoskimi zapahi zaradi soudeležbe pri umorih dveh diplomatov, Američana Charlesa Raya in Izraelca Jakova Barsimantova.