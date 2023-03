Geronimo Stilton vabi med dinozavre in piramide

Pozor! Pozor! Geronimo Stilton, eden izmed najbolj znanih mišjih junakov, ki je nastal izpod peresa italijanske pisateljice Elisabette Dami, je pripotoval v Trst in rabi pomoč vseh malih vedoželjnežev, ljubiteljev dogodivščin in strastnih radovednežev, da najde časovne ključe in se iz treh različnih obdobij spet vrne med nas.

Interaktivna razstava na temo Stiltonovih potovanj skozi čas se je v soboto izkrcala v Skladišče 26 v Starem pristanišču, kjer bo ostala do 2. julija. Dolgoletnega direktorja najbolj razširjenega mišjega časopisa, ki ima zgodovino v mezincu, je sprejela očarana otroška publika. Med njimi je bil tudi tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Dogodek je omogočila in podprla Občina Trst, konkretno pa gre za delo trojice italijanskih družb. Gre za Atlantyca Entertrainment, ki ima v rokah avtorske pravice Stiltonovih knjig in lika, Way experience, ki je specializirana na področju napredne tehnologije, ter General Service and Security, ki nudi z razstavami povezane storitve.

Beseda razstava bi morda koga lahko vodila v prevaro, saj ni razstavljenega prav nič. Obiskovalci se znajdejo v trojici popolnoma praznih sob. Na zidove so narisali vse kar spada k posameznim temam, to pa je tudi vse.

Gre za potovanje, ki s tablicami, VR očali in drugimi tehnološkimi pripomočki otrokom približa tri najbolj popularna zgodovinska obdobja in teme, ki od nekdaj navdušujejo najmlajše generacije. To so izgubljeni svet dinozavrov, skrivnosti starih Egipčanov in gusarske dogodivščine. Levji delež ima tehnologija, kar bi lahko kdo kritično ocenil, češ da so otroci že itak z njo zasvojeni. Delno drži. Promoviranje tehnoloških pripomočkov v učne namene pa je hočeš nočes nujna pot. Potovanje skozi razstavo sloni tudi na skupnem delu in iskanju prave rešitve, tako da otroke spodbujajo tudi k medsebojnem povezovanju.