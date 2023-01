Gina Lollobrigida je spoznala Križ

Preden bi spoznala bodočega moža Milka Skofiča, se je pokojna Gina Lollobrigida že srečala s Slovenci. Zgodilo se je med snemanjem filma Cuori senza frontiere (Srca brez mej), ki ga je režiser Luigi Zampa v glavnem posnel v Križu, nekaj scen tudi v Repnu in drugod na Krasu. Pisalo se je leto 1949, snemanje so spremljale polemike, saj so levičarske stranke in levo usmerjeni Slovenci očitali režiserju, ki je bil tudi sam levičar, črnobel in pristranski prikaz takratnih razmer v naših krajih.

Lollobrigida, Raf Vallone in glavni igralci so med snemanjem prebivali v nekem tržaškem hotelu, v Križu so snemali predvsem pred cerkvijo, kjer je bila postavljena demarkacijska črta med conama A in B oziroma meja med Italijo in Jugoslavijo. Na pročelju tedanje gostilne pri Bernardi so zgradili lesene balkone, bližnja stara šola je postala Narodni dom.

Tržačan Fulvio Rossetti, ki je v filmu eden od otrok, je povedal, da je bil za sodelovanje v filmu zelo dobro plačan in priznal, da Lollobrigida ni bila ravno simpatična in se je do sodelujočih v filmu obnašala precej vzvišeno. Bolj ljubezniva je bila slavna igralka z Brunom Križmanom, saj ga je med snemanjem v Repnu držala v naročju. Na srečanju o filmu, ki ga je SKD Vesna pred časom priredilo v sodelovanju z založbo Cizerouno, se je oglasila tudi Nataša Peric, katere mama se je iz Šempolaja za sodelovanje v filmu (bila je statistka na procesiji) z vlakom vozila v Križ.