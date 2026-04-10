V nesrečo nad Lonjerjem vpleteni trije avtomobili, eden pristal na strehi

Cesto za Bazovico so ob 12.40 ponovno odprli

Spletno uredništvo |
Lonjer |
10. apr. 2026 | 12:45
    Lokalni policisti so Cesto za Bazovico zaprli za promet, fotografija je simbolična (ARHIV)
Na Cesti za Bazovico nad Lonjerjem, v bližini križišča z Ulico Max Fabiani, so bili okrog 11. ure v trčenje vpleteni trije avtomobili, pri čemer je eden pristal na strehi. Nastala je večja gmotna škoda, po prvih podatkih pa kaže, da se ni nihče od udeležencev huje poškodoval. Enega voznika so z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Na kraju so lokalni policisti, ki so zaprli Cesto za Bazovico, gasilci, ki odpravljajo posledice nesreče in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč. Ob 12.40 so posledice nesreče odpravili in Cesto za Bazovico ponovno odprli za promet.

