Glasbenik, ki odlično pozna in pripoveduje svojo rojstno vas

»Zogo« je sedež Gozdne zadruge in KD Slovan, kjer je nedeljsko jutro pod krošnjami potekalo ob prijetnem klepetu, na katerem je domače društvo predstavilo knjigo Spomini s Padrič Svetka Grgiča. Bralec mlajše generacije ali pa človek, ki nima »preverjenega vaškega porekla«, bo v njej spoznal veliko takih, ledinskih in predvsem družinskih imen, ki orišejo zemljevid vasi v prejšnjem stoletju.

Dirigent, pedagog, kulturni delavec in dolgoletni ravnatelj Glasbene matice zelo dobro pozna dušo svoje vasi in je v preteklih letih zapisoval veliko spominov iz družinskega in vaškega življenja. Hči Matejka ga je prepričala, naj poveže posamezne anekdote in napiše avtobiografsko knjigo, s katero bodo dragoceni spomini postali skupen zaklad. Nastala je tako publikacija, ki sta jo ob društvu podprla ZKB in ZSKD in naj bi izšla lani ob avtorjevem devetdesetem rojstnem dnevu. Počakala je nekaj več mesecev, a je zdaj končno dosegla svoje bralce, med katerimi so bili mnogi prisotni na zelo dobro obiskani nedeljski predstavitvi. Odziv je avtorja razveselil, saj je to dokaz njegovih številnih prijateljskih in profesionalnih vezi, povezanih s prizadevanji za rast pevskih zborov in s krogi poklicnih glasbenikov.