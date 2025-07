Gledališče v parku vabi otroke

Vrača se poletni gledališki festival za otroke Gledališče v parku, ki ga šestič prireja Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka s Proseka in Kontovela. Gledališče bo vnovič zaživelo na prostem, v Parku miru na Kontovelu (ob vaškem pokopališču), kjer se odpira očarljiv pogled na Tržaški zaliv. Tam bodo enkrat tedensko, ob četrtkih, od 31. julija pa vse do konca avgusta, stekli štirje popoldnevi z dogodki, ob katerih bodo mladi gledalci spoznavali svet gledališke umetnosti v vseh njegovih odtenkih. Začetek vseh predstav bo ob 17.30, v primeru slabega vremena se bo dogajanje preselilo v Kulturni dom Prosek - Kontovel.

Gledališče v parku je zadnja leta tudi priložnost, da prireditelji otrokom posredno ponudijo izobraževalno-igriv izziv. Po lanskih avtorskih delovnih listih za predšolske otroke bodo letos letaki na vsaki predstavi otrokom ponujali besedne izzive, križanke, izpolnjevanke in druge besedne igre za širjenje besednega zaklada. Na letakih bodo tudi uganke, rešitve katerih bodo razkrili na vsaki naslednji predstavi.

Festival se bo letos začel in zaključil z lutkovnima predstavama. Jutri bo v Parku miru gostovalo Gledališče Makarenko iz Jesenic s pravljico Juha, ki iz buč se skuha. Predstava po motivih slikanice Helen Cooper uči otroke o pomenu prijateljstva, sodelovanja in reševanja konfliktov na prijazen način. Veverica, muca in račka so najboljše prijateljice, ki se trudijo pripraviti najboljšo bučno juho na svetu. Toda kaj se zgodi, ko se nekega dne znajdejo v prepiru?