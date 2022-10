Gledališki vrtiljak praznuje srebrni jubilej

Gledališki vrtiljak se že četrt stoletja vrti in navdušuje najbolj zahtevno občinstvo vseh časov: otroke. V nedeljo bo petindvajsetič zaživel na odrskih deskah Marijinega doma pri Sv. Ivanu (Ul. Brandesia 27). Radijski oder in Slovenska prosveta bosta do marca priredila šest predstav za najmlajše, ki pa bodo znale razveseliti tudi mame, očete, dedke, babice in še koga. Kaj se letos obeta, so danes v Peterlinovi dvorani predstavili duša gledališkega niza Lučka Peterlin, predsednica Radijskega odra Maja Lapornik in predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič.

Led bo to nedeljo, 16. oktobra, prebilo gledališče Enostavno prijatelji. Čebelici Tinka in Tonka bosta najmlajšim pojasnili, da je delo lahko tudi zabava.

Vse predstave se bodo začele ob 16.30. Zanje bodo otroci odšteli pet, odrasli pa osem evrov. Ugodno rešitev predstavlja abonma, ki znaša za prvega družinskega člana 30 evrov, za drugega otroka ali spremljevalca 20 in za ostale otroke samo 1 evro. Rezervirate jih lahko na sedežu Slovenske prosvete v Ulici Donizetti 3 (040 370846) ali pred začetkom predstav v Marijinem domu.