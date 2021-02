Godbeno pustno razpoloženje bo le virtualno

V navadnih okoliščinah bi v tem obdobju že vneto odštevali dneve, ki nas ločujejo do pustnega tedna – na straneh dnevnika bi prebirali, kakšnih tem so se za sobotni openski sprevod Kraškega pusta lotevali pustarji po različnih vaseh, kje bodo lahko rajali naši najmlajši, kam bodo na pustne zabave vabljeni nekoliko starejši ali po katerih vaseh se bodo oglašale radožive koračnice vaških godb. Letošnji pust pa je zaradi epidemioloških razmer predhodno dočakal svoj »pogreb«, saj ga je virus odnesel z enim zamahom preden bi sploh lahko »zavekal«.

Brez pustnih prireditev na trgih in ulicah, brez druženja po šotorih in praznovanj po društvih oz. osmicah bomo letos vsi malo bolj otožni, zato pa bo treba za pustno vzdušje drugače poskrbeti ... Da se ne bomo v najbolj razigranih dneh kislo držali, so si pri nekaterih domačih godbah domislili, da bi pust vseeno priklicali med nas, pa čeprav le virtualno.

Pri Godbenem društvu Nabrežina, katerega člani vsako leto v pustnem tednu obiščejo vasi v devinsko-nabrežinski občini in razveselijo »mlado in staro«, so si zamislili, da bi se letos posneli in da bi njihova pustna poslanica po spletu dospela v vsako hišo, vas in še dlje. V preteklih dneh so si zato znova nadeli godbena pustna oblačila, segli vsak po svojem instrumentu in se od doma posneli med igranjem.

Podobna presenečenja pa pripravljajo tudi pri proseški in trebenski godbi.