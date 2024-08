Trg Goldoni bo postal sodobnejši in prijetnejši

Goldonijev trg bo Občina Trst do leta 2026 preuredila v sodobnejši in prijetnejši prostor. V ta namen si je zagotovila 1,05 milijona evrov na deželnem razpisu za preoblikovanje in ureditev zanemarjenih javnih površin, na katerih sobivajo domačini in priseljenci.

»Na Goldonijevem trgu so se v zadnjih letih pripetili neprijetni dogodki, ki so polnili strani tržaške kronike. Po odprtju restavracije verige McDonalds, ki je odprta pozno v noč, se je tam začel širiti kriminal,« je včeraj v reprezentančni dvorani Mestne hiše novinarjem povedal občinski odbornik za urbanistiko Michele Babuder, ki je projekt na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino naslovil že maja. Dežela je denar razpisala na podlagi deželnega zakona 9 iz leta 2023, s katerim želi podpreti tista dela in dejanja, ki so namenjena migracijskemu pojavu v mestih ter promociji zakonitosti ter sobivanja med prebivalci različnih narodnosti.

V sodelovanju s prefekturami je dežela sprejela več projektov na svojem ozemlju, med temi, poleg tržaškega Goldonijevega trga, je projekt za urbano preoblikovanje predela Borgo Stazione pri železniški postaji v Vidmu. »Tako v Trstu kot v Vidmu so bili mladi tuji državljani vpleteni v kazniva dejanja,« je spomnil Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi pristojen za lokalno samoupravo in varnost. Zato, je dodal, so na trgu večkrat prisotni policija s kombiji in drugimi vozili, lokalna policija in karabinjerji.

Odbornika sta sicer prepričana, da bo na prenovljenem tržaškem trgu v prihodnje veliko manj kriminala. Opremili ga bodo z napredno tehnologijo, videonadzorom in drugimi pripomočki za stalno nadzorovanje območja.

