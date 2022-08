Gorelo je tudi pri Saležu

Med gašenjem in nadzorovanjem požara pri Devinu so prostovoljci v daljavi opazili dim, ki se je dvigal nekje pri Zgoniku. V popoldanskih urah je namreč izbruhnil požar pri Saležu. »Ko smo opazili dim, smo takoj obvestili gozdno policijo in še sami odšli na novo pogorišče. Območje poznamo in smo zato najbolj primerni za delo na terenu,« je svoje pričevanje podal Mirko Sardoč, zgoniški občinski odbornik in prostovoljec civilne zaščite.

Nad območjem je poletel tudi helikopter, ki je v dveh urah bistveno pripomogel k obvladovanju požara in imel pri tem tudi glavno vlogo. »Kmalu se je stanje spreobrnilo in rešilo, a v podzemnih slojih nevarno tli, zato se ogenj lahko širi po koreninah.