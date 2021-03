Malo pred 16. uro so gasilci s tržaške postaje prejeli klic o požaru. Zagorelo je na cesti za Gročano, nedaleč od glavne ceste oz. od pokopališča. Na kraj so se pripeljali gasilci iz miljske postaje, ki so se lotili gašenja zubljev, ki so zajeli v glavnem nizko rastje, suho grmičevje in drevje ob kamnitih zidkih.

Vetroven dan je delo gasilcev nekoliko oviral, saj se je požar razširil na kar obširno območje, veliko kot tri nogometna igrišča. Gasilci so še na mestu in nadzirajo pogorišče.