Med popoldansko nevihto je strela, ki je udarila na gozdnato območje pri nekdanjem kmečkem mejnem prehodu nad Gropado, zanetila požar. Domačini so obvestili gasilce, ki pa so bili zaposleni z gašenjem velikega požara pri Devinu. V Gropado jim je uspelo poslati le dva gasilca, na pomoč pa so priskočili sežanski gasilci z dvema voziloma. Požar je bil kmalu pod nadzorom.