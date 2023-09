Gorski kolesar pod Kokošjo padel in utrpel pretres možganov

Gorski reševalci iz Trsta, gasilci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes ob 11. uri posredovali na gorski stezi št. 17 pod Kokošjo, kjer se je poškodoval 40-letni gorski kolesar. Med spustom je padel in udaril z glavo ob tla. Na območje so prispeli s terenskim vozilom, nato so zadnjih dvesto metrov prehodili peš. Reševalci so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo in so ga stabilizirali, nato so ga naložili na nosilo in ga prenesli do reševalnega vozila. Z njim so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in da ima več odrgnin. Posredovanje se je zaključilo okrog 12.30.