Gorsko kolo in dragocena knjiga čakata na lastnika

Na policijskem komisariatu pri Sveti Soboti (v Ul. Mascagni) hranijo dva posebna najdena predmeta, ki čakata na lastnika. Gre za gorsko kolo bele in modre barve znamke Bottecchia s čutaro nad pedali in etuijem pod sedežem, ter za knjigo z versko vsebino in platnico iz dragocenih kovin.

Poleg policije se z najdenimi predmeti redno ukvarja tržaška občina, ki ima za to svoj urad. Odprt je od ponedeljka do petka med 8.30 in 12.30, ob ponedeljkih in sredah tudi med 13.30 in 15. uro. Vsak dan pa odgovarja osebje na št.040 6757222 med 9. in 10. uro ter med 14. in 15. uro. Najdene predmete hrani občina brezplačno. Če se po enem letu nihče ne oglasi, postane predmet last občine.

V občinskem skladišču pristanejo tudi predmeti, ki jih potniki izgubijo na avtobusih mestnega prevoznika TPL FVG oz. Trieste Trasporti. Več informaciji je na voljo na povezavi na spletno stran občine.