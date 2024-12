Gostinci zaskrbljeni nad novimi predpisi

Dva tedna po uveljavitvi sprememb cestnoprometnih predpisov, s katerimi so zaostrili kazni za kršitelje, se z upadom prometa že spopadajo številni gostinci. V barih in restavracijah so se gostje skoraj odpovedali žganim pijačam, medtem ko vino še naprej pijejo, a v bistveno manjših količinah kot prej, saj lahko vožnja pod vplivom alkohola voznike drago stane. Večina gostincev sicer meni, da je prav, da se pri vožnji ne tolerira alkohol, a precejšen je tudi delež tistih, ki menijo, da ne škodi pitje ene ali dveh enot. In kako lahko gostje vedo, kdaj so prekoračili zgornjo tolerirano mejo? In koliko enot lahko posameznik popije? Splošno znano je, da je za nekoga že en sam kozarec vina preveč.

Vsebnost alkohola je mogoče preverijo s hitrimi alkotesti in etilometri, s katerimi so se gostinci v različnih italijanskih regijah že opremili. S tem, ko strankam v svojih obratih nudijo naprave za merjenje alkohola, te so sicer že obvezne za lokale, ki strežejo alkohol po polnoči, želijo zagotoviti druženje brez stresa. Kako pa je s tem pri nas? Poklicali smo nekaj gostincev in jih ob tej priložnosti tudi vprašali, kako je z rezervacijami za silvestrsko večerjo ali novoletno kosilo.

Federica Suban iz restavracije Suban nam je zaupala, da se niso opremili z napravami za merjenje alkohola, a razmišljajo o tem, da bi nekaj hitrih testov vseeno kupili in jih imeli po potrebi na dosegu roke.V zadnjih dveh tednih gostinka opaža, da se gostje odrekajo digestivnim pijačam, ki jih običajno strežejo na koncu obreda, pa tudi to, da več strank kot pred uvedbo novih predpisov do njihove restavracije prihaja s taksiji. Ob tem je opozorila na problem, povezan s predolgim čakanjem taksijev po 23. uri. Stranke čakajo tudi po pol ure, je dejala nekdanja predsednica stanovske organizacije Fipe Federica Suban in dodala, da bi bilo zelo dobrodošlo, če bi taksisti svoje storitve potencirali v večernih urah.

Za silvestrovo bo odprta gostilna Sardoč v Slivnem, kjer so že polno zasedeni. Glede novih cestnoprometnih predpisov so nam povedali, da so zaradi teh njihovi gostji veliko bolj zmerni pri pitju vina in piva. Tudi v tej gostilni razmišljajo, da bi se opremili s hitrimi alkotesti. V Domu bistrò pri Briščikih imajo za silvestrovo vse polno, tam bo silvestrovalo okrog sto ljudi, so nam povedali gostinci, ki zaenkrat niso sprejeli nobenega ukrepa, s katerim bi gostom omogočili hitro testiranje na prekoračitev tolerirane meje alkohola.

Gostilna Bita v Križu se tudi že pripravlja na silvestrsko večerjo, ki bo namenjena zlasti organiziranim skupinam. Na vprašanje, kakšne so njihove prve izkušnje z zaostrenimi predpisi glede pitja alkoholnih pijač, so nam povedali, da so bili njihovi gostje zelo pazljivi že pred uvedbo novih predpisov. K njim hodijo gostje predvsem obedovat in ne pit, so poudarili. V preteklosti so sicer v gostilni že imeli hitre alkoteste, a se teh nihče ni posluževal, zato so jih umaknili s polic. Če bodo novi predpisi med gosti, ki jedi običajno pospremijo s kozarčkom vina, povzročali nemir, pa bodo spet v poštev vzeli ponovno uvedbo teh merilnih naprav, so nam zaupali. In koliko sploh stanejo te naprave? Med brskanjem po spletu smo videli, da je teste za enkratno uporabo mogoče kupiti že za tri evre.