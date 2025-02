Gostinska šola Ad Formandum ima novo kuhinjo in kavarno

Socialna zadruga Ad formandum bo v petek, 28. februarja, uradno predala namenu novo kuhinjo in kavarno na tržaškem sedežu v Ulici Ginanstica 72. Novi laboratoriji predstavljajo pomemben korak pri usposabljanju in poklicnem vključevanju v gostinstvo.

Na petkovem odprtju (ob 14. uri) bodo prisotni gosti, partnerji ter člani zadruge, ki se že vrsto let zavzema za usposabljanje in zaposlovanje. Obiskovalci si bodo lahko ogledali prenovljene prostore in spoznali delovanje zadruge ter bodoče projekte. Dan pred uradnim odprtjem, in sicer jutri (27. februarja), na pustni četrtek, bo na sedežu gostinske šole Ad formandum med 14. in 18. uro potekal dan odprtih vrat s tematskim dogodkom, posvečenim pustnim slaščicam.