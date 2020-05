Gostje naj bodo brez skrbi, prostora je veliko

Povratek k rednim razmeram in delu, kot smo ga bili navajeni pred izbruhom pandemije, je še daleč pred nami. V drugi fazi izrednega stanja pa se korak za korakom približujemo nekim novim navadam, ki nas bodo zelo verjetno spremljale, dokler ne bo virus krepko za nami. Ne gre le za spoštovanje ukrepov, varnostnih razdalj, razkuževanja in nošenja zaščitnih mask. Gre za občutek varnosti, ki ga vsakdo mora imeti, ko zahaja v kraje, ki jih je še do marca letos redno in brezskrbno obiskoval.

»So pa tudi stalni gostje, ki so nad ponovnim odprtjem navdušeni, saj so komaj čakali, da bodo lahko prišli spet na obisk. Pri nas je prostora veliko, kar nam omogoča spoštovanje predpisane socialne distance, čeprav smo se odločili, da bomo mize še bolj distancirali, da bodo gostje brez vsake skrbi,« je povedal Marko Karis iz hotela in restavracije Pesek v istoimenski vasi, ki leži tik ob italijansko-slovenski meji.

Ob nastopu prve koronavirusne faze so pri Karisu zaprli restavracijo, picerijo in wellness center. V hotelu so v skladu s predpisi imeli še nekaj gostov, delavcev. Na začetku aprila so se odločili za dostavo pic in sendvičev na domove. Odziv je bil dober, zato so se odločili, da bodo z dostavo nadaljevali tudi po ponovnem odprtju.

