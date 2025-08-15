Gradijo skupno prihodnost v znamenju miru in sobivanja na Sredozemlju

Pisana mednarodna posadka je v Trst priplula iz albanskega Drača. Dvajset mladih na krovu trijambornice Bel Espoir je desetdnevno plovbo po Jadranu izkoristilo za debate o migracijah.

V Trstu jih je danes popoldne na pomolu Audace sprejela delegacija tržaške škofije s škofom Enricom Trevisijem na čelu. Bel Espoir (francosko za dobro upanje) je namreč medreligijski škuner, plavajoča šola miru in sobivanja narodov, ki poseljujejo Sredozemlje. Pobudo za romanje, ki se je marca meseca pričelo na severozahodni obali Francije, je dal pokojni papež Frančišek.