Gradijo skupno prihodnost v znamenju miru in sobivanja na Sredozemlju

Pisana mednarodna posadka je v Trst priplula iz albanskega Drača. Dvajset mladih na krovu trijambornice Bel Espoir je desetdnevno plovbo po Jadranu izkoristilo za debate o migracijah.
V Trstu jih je danes popoldne na pomolu Audace sprejela delegacija tržaške škofije s škofom Enricom Trevisijem na čelu. Bel Espoir (francosko za dobro upanje) je namreč medreligijski škuner, plavajoča šola miru in sobivanja narodov, ki poseljujejo Sredozemlje. Pobudo za romanje, ki se je marca meseca pričelo na severozahodni obali Francije, je dal pokojni papež Frančišek.
Glavni organizator ekspedicije, ki se bo 26. oktobra končala v francoskem Marseillu, je ravno škofija tega mesta na južni obali Francije. Etapa, ki se je sklenila v Trstu, je bila že osma, v nedeljo bo škuner odplul proti Bariju, od tam pa prek Neaplja in Tirenskega morja do svojega cilja.
»Najpomembnejša vrednota, ki mlade vodi med plovbo, je gradnja skupne prihodnosti v znamenju miru in sobivanja na Sredozemlju,« je novinarjem povedala Maily Piquet Gauthier, ena od organizatork osemmesečne plovbe, med katero se posadke menjujejo. Mladi, ki so jih izbrali za udeležbo na misiji, se pred plovbo niso poznali, med bivanjem na ladji pa so spletli pristne prijateljske vezi verskim in narodnostnim razlikam navkljub.
