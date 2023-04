Grljan že leto in pol čaka na prenovo

V tržaški občini imamo neverjetno dolg seznam neuresničenih projektov. Eden od primerov omahovanja in odlašanja je tudi preureditev grljanske riviere, ki jo namerava Dežela FJK (območje je v njeni pristojnosti) popolnoma preurediti. Predstavniki deželne vlade so med volilno kampanjo župana Roberta Dipiazze, se pravi oktobra leta 2021, z velikim pompom napovedali preobrazbo območja. Gradbena dela bi se po napovedih predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige in nekaterih njegovih kolegov morala začeti na začetku leta 2022, končana pa bi morala biti v enem letu.

Natanko leto in pol pozneje grljanskega projekta niso niti začeli uresničevati, kaj šele končali. O novih tlakovcih za pešce, urbani opremi, polnilnicah za električne avtomobile, novi postaji za avtobuse in dvigalu, ki bi obiskovalce iz Grljana peljajo direktno v Miramarski park, ni ne duha ne sluha. Priljubljena destinacija turistov je takšna, kot je že nekaj let. Dotrajani asfalt kot simbol 20. stoletja in razrite kocke nad koreninami borovcev so prva stvar, ki padejo v oko obiskovalcem Grljana.