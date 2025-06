Grudnovi verzi v Košutovem prevodu

Projekt Na brežini besede – Parole sulla riva, ki ga SKD Igo Gruden vodi vse od leta 2023 in ki ga je podprla Dežela Furlanija - Julijska krajina, se bo zaključil s srečanjem o liku Iga Grudna, ki ga društvo prireja drevi ob 20.30 v Kulturnem domu Igo Gruden v Nabrežini (Nabrežina 89). Predstavili bodo tudi novi prevod pesmi Iga Grudna v italijanščino izpod peresa prof. Mirana Košute, ki bo v teh dneh v knjižni obliki izšel pri tržaški založbi Mladika.

Knjiga Cuor di poeta: Florilegio di liriche scelte prinaša izbor 60 lirskih pesmi nabrežinskega pesnika iz zbirk Narcis, Primorske pesmi (1920), Dvanajsta ura (1939), V pregnanstvo (1945), Pesnikovo srce (1946) in Pesmi (1949). Poleg izbora in prevodov je prof. Košuta v zbirko vključil tudi nekaj napotkov v zvezi z izgovarjavo slovenskih izrazov, poglobljen Grudnov življenjepis s posebnim poudarkom na pesniških objavah in bibliografijo Grudnovih objav v italijanskem jeziku.

Ob prevajalcu Miranu Košuti bodo na jutrišnjem srečanju o nabrežinskem pesniku in o njegovem delu spregovorili Marija Pirjevec, Bojana Reščič Modrijančič, Michele Gangale in Gabriel Milic. Nekaj pesmi Iga Grudna bo podala dramska igralka Nikla Petruška Panizon.