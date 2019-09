Hoja in kolesarjenje za zdravje in okolje

Evropski teden mobilnosti (ETM), ki se bo letos odvijal med 16. in 22. septembrom, je vsakoletni vseevropski dogodek, ko na tisoče evropskih mest praznuje trajnostno mobilnost in se s tem zavezuje k izboljšanju kakovosti življenja v mestih in spodbuja spremembe navad evropskih državljanov k okolju bolj prijaznim oblikam premikanja.

Tema letošnjega 18. tedna mobilnosti, ki ga v sodelovanju s številnimi partnerji organizira Občina Trst, je aktivna mobilnost, ki se nanaša predvsem na hojo in kolesarjenje. Temu je namenjeno tudi geslo »Hodimo skupaj!«. Pozornost bo tako namenjena varnosti pešcev in kolesarjev in prednostim, ki jih hoja in kolesarjenje prinašata našemu zdravju in okolju. Pri vseevropskem dogodku bo z dvema pobudama prvič sodelovala tudi Občina Dolina. »Glavni cilj dogodkov je spodbujanje okolju prijaznega načina življenja med občani,« je povedala odbornica za ozemlje, urbanistiko in okolje Luisa Polli. Program se bo v ponedeljek, 16. septembra, začel z javnim srečanjem na temo načrtov, projektov in ukrepov za trajnostno mobilnost, zaključil pa se bo z dogodkom Pedala Trieste, kjer bodo udeleženci kolesarili od Trga Gasperi do Barkovelj, v borovem gozdiču pa bo sledilo še zaključno druženje.

Podroben program je na razpolago na spletni strani Občine Trst. »Da bi pokazali občutljivost in konkretnost glede vprašanj v zvezi z okoljem, letošnjega programa nismo tiskali na papirnate brošure,« je razložila odbornica Polli.