Hotel Obelisco - kljub gradbišču še marsikaj neodločenega

Dela bi se morala po prvotnih načrtih zaključiti do konca leta 2026, konkretnejše premike v zvezi s prenovo nekdanjega hotela Obelisco na Opčinah pa je videti le v zadnjih tednih, tako da se bo ta po vsej verjetnosti zaključila s precejšnjim zamikom. Stroji so na 6,5 hektarja velikem območju po daljšem premoru spet zabrneli junija, po bonifikaciji obsežnega območja, ki zajema tudi nekdanji park hotela, zapuščen bazen in teniška igrišča, so stavbo obdali z gradbenimi odri. In tako so se dela, po odkupu propadajočega hotela na dražbi leta 2021, dobra štiri leta kasneje le začela.

Doslej so zaključili utrditev nosilnih zidov stavbe, v prihodnjih mesecih načrtujejo prenovo notranjih prostorov in povečanje energetske učinkovitosti, kar bodo zagotovo zaključili do konca prihodnjega leta, so za Primorski dnevnik povedali iz družbe Edilimpianti, ki skrbi za obnovo in jo vodi podjetnik Vincenzo Settimo.

Supermarket da, supermarket ne?

Trenutno je poleg omenjenega edini partner projekta o obnovi družba Matt bratov Campestrini. Prvotni načrt je sicer predvideval tudi odprtje supermarketa trgovske verige Despar na tistem predelu parcele v bližini openskega krožišča in v ta namen sodelovanje z družbo Aspiag Service. Do prodaje tega dela zemljišča pa še ni prišlo, čeprav je družba Aspiag Service preliminarno pogodbo za njegov nakup podpisala leta 2022.

Direktor podjetja Despar Nord Fabrizio Ciciero sicer zagotavlja, da je trgovinska veriga še vedno zelo zainteresirana za odprtje nove prodajalne na tej lokaciji na Krasu. »Trenutno pa še čakamo, da nam podjetje, ki skrbi za prenovo območja, predstavi vso potrebno dokumentacijo,« je povedal za Primorski dnevnik.