Hoteli so dobro zasedeni

Če dan sodimo po jutru, potem lahko Trst decembra računa na dober turistični obisk. Drugi decembrski vikend, ki ga lahko označimo za prazničnega, glede na to, da so mnogi Italijani izkoristili 8. december, dela prost dan, za pobeg v eno od italijanskih mest, je prinesel lepo število turistov. Z zasedenostjo hotelov so hotelirji zadovoljni, saj je ta te dni 80-odstotna, kar je dvakrat več kot lani, ko so bili v luči epidemije covida-19 v veljavi še mnogi protikoronski ukrepi. Zasedenost bi lahko bila še boljša, če slabe vremenske napovedi ne bi ustavile rezervacij.

To je povedal predsednik tržaške hotelirske organizacije Federalbergi Guerrino Lanci, ki je potrdil, da bi lahko bila zasedenost več kot 90-odstotna, a so se rezervacije ustavile v četrtek pozno popoldne, ko so vremenoslovci napovedovali dež. Med gosti ta konec tedna prevladujejo Italijani, prihajajo iz vseh regij, je dejal sogovornik, ki je v isti sapi dodal, da cene nastanitev niso tiste, ki veljajo za visoko sezono. Velika večina gostov v Trstu prenočuje od dva do tri dni, mesto pa izkoristijo kot izhodiščno točko za izlete v okoliška mesta. Največ gostov se te dni odloča za obisk Ljubljane, je povedal predsednik tržaških hotelirjev.

Na vprašanje, kaj si obetajo od letošnjega decembra, je Lanci dejal, da so precej optimistični. »V primerjavi z lanskim ali predlanskim letom, je letošnja situacija popolnoma drugačna. Vsi skupaj smo zadihali. S pandemijo je sicer izginil poslovni tip turizma, gostov, ki bi v Trst prišli službeno, praktično ni več, saj so se prijeli sestanki na daljavo. Se je pa močno povečalo število turistov, ki pridejo v Trst preživljat prosti čas,« je povedal Lanci.