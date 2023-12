Hotelske nastanitve so za praznike polne

Hotelirji v Trstu si pred najdaljšo nočjo v letu manejo roke, saj bodo hotelske zmogljivosti večinoma polno zasedene, poleg domačih gostov pa pričakujejo največ gostov iz nemško govorečih dežel, Nizozemske, Španije in Anglije. Danes popoldne so bili tržaški hoteli, ki svoje nastanitve tržijo na najbolj popularni spletni platformi, 97-odstotno polni. »Ne pričakujemo več dodatnih rezervacij, saj smo zadnje dni sobe napolnili tudi z gosti, ki rezervirajo zadnji hip. O številu praznih sob bodo sicer odločali gostje, ki pridejo nenapovedano, brez rezervacij zadnji hip,« lahko povzamemo hotelirje v centru mesta, ki pravijo, da bodo letos dosegli rekordno zasedenost.

Marsikje bodo za hotelske goste pripravili tudi praznično dogajanje, obiskovalci pa bodo lahko izbrali tudi silvestrovanje na prostem, čeprav vremenske napovedi niso najboljše. Danes dopoldne so na odru na Velikem trgu, kjer bodo jutri nastopili različni glasbeniki, poskrbeli za še zadnje popravke. Turisti, ki smo jih srečali na osrednjem mestnem trgu, so nam povedali, da še ne vedo, kaj bodo počeli za najdaljšo noč v letu. Mladi par, makedonski fant in slovensko dekle, ki živita v avstrijskem Gradcu, v Trstu preživljata štiridnevne počitnice, je dejal, da jima je mesto zelo všeč, kaj bosta počela na najdaljšo noč v letu, pa se bosta odločila v zadnjem hipu. To, da vreme v teh dneh ni najboljše, ju sploh ne moti.