Hrvaška obsoja postavitev kipa D’Annunziu

»Kljub temu, da gre za odločitev lokalnih, ne pa državnih oblasti, takšno ravnanje ne le ruši prijateljske in dobrososedske odnose med državama, temveč tudi priznava ideologijo in dejanja, ki so v globokem nasprotju z evropskimi vrednotami. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške je svoje nezadovoljstvo in zaskrbljenost po diplomatskih poteh danes preneslo italijanski strani in poslalo protestno noto italijanskemu veleposlaniku,« so še zapisali.

Na postavitev kipa se je s tvitom odzvala tudi hrvaška predsednica republike Kolinda Grabar Kitarović. Zapisala je: »Reka je bila in ostaja ponosni del hrvaške domovine, zato je postavitev spomenika v Trstu, ki izpostavlja iredentizem in okupacijo, nesprejemljiva.« V drugem tvitu je nadaljevala: »Hrvaško-italijansko sodelovanje danes temelji na vrednotah, ki so v popolnem nasprotju z vsem, kar je počel ta, ki mu postavljajo škandalozni spomenik razdora.«