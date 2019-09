Reški župan: »D’Annunzio je uničil vse, česar se je dotaknil«

Obsodbam proslavljanja D’Annunzia in zasedbe Reke, ki se je zgodila pred natanko stotimi leti, se je pridružil tudi reški župan Vojko Obersnel. Obregnil se je ob postavitev kipa zavojevalcu kvarnerskega mesta, ki ga je tržaška občinska uprava danes odkrila na tržaškem Borznem trgu, pri čemer ni ostal dolžan niti provokatorjem, ki so danes zjutraj na Reki raztegnili veliko zastavo kraljevine Italije.

Po poročanju hrvaškega medija Novi list župan Reke meni, da so provokacije očitno povezane z »idejo glorifikacije tega začetnika preteče fašistične ideologije«.

Vse hrvaške državljane in »prijatelje iz Italije« je povabil k ogledu razstave D’Annunzieva mučenica, ki bo danes odprla svoja vrata v Pomorskem in zgodovinskem muzeju hrvaškega primorja. »Ta razstava prikazuje del strahotnega D’Annunzievega vladanja na Reki, vladavine človeka, ki je uničil vse, česar se je dotaknil. Uničil je tako naše mesto kot ženske, ki so se vanj zaljubile,« je še povedal Vojko Obersnel.