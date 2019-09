Neonacistični »poklon« D’Annunziu v Trstu

Sinoči, nekaj minut pred 23. uro, so trije mlajši moški prelepili fasado hrvaškega konzulata na Trgu Goldoni v Trstu s plakati z očitno provokativno vsebino. Danes poteka namreč natanko sto let od italijanskega pohoda na Reko, na njih pa je natisnjen D’Annunziev citat, ki mimoidoče »spominja«, da ves italijanski narod zahteva priključitev Reke »domovini« ... In ravno danes bodo na Borznem trgu v Trstu odkrili spomenik pesniku in osvojitelju Reke Gabrieleju D’Annunziu.

Čeprav so provokacijo izvedli potuhnjeno, pod krinko noči, so se na plakat podpisali: VFS, Veneto Fronte Skinheads, neonacistično gibanje, rojeno v drugi polovici osemdesetih let, z rasističnim in antisemitskim predznakom. Sporočilo o svoji akciji so objavili tudi na svoji spletni strani.

Plakate so sicer v jutranjih urah odstranili.