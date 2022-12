Huje poškodovan skuterist v predoru pri Sv. Vidu

V predoru pri Sv. Vidu sta malo pred 13. uro trčila avtomobil in močnejši skuter, pri čemer je 39-letni skuterist padel in utrpel hujše poškodbe nog. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so posredovali z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je zaradi hudih ran na obeh nogah njegovo zdravstveno stanje resno. Na kraju so bili lokalni policisti, ki so predor zaprli za promet in preiskujejo vzroke nesreče ter gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili njene posledice.