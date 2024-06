Solidarnosti konzorcij ICS nasprotuje izpraznitvi silosa, v katerem so migranti našli začasen dom. Za ICS bi to pomenilo dodatno nasilje nad številnimi zapuščenimi ljudmi, kot so ga morali prenašati v teh letih.

Sprašujejo se, kaj bo izpraznitvi s tistimi, ki bodo še prihajali v Trst in bi imeli pravico do sprejema. A odgovora na to vprašanje ni, pravijo, saj dela v skavtskem hostlu pri Božjem Polju, kamor naj bi selili migrante, niso še dokončana. ICS opozarja, da je prefekt Pietro Signoriello obljubil, da silosa ne bodo izpraznili, dokler ne bo pripravljen prostor za migrante pri Božjem Polju. A se z odredbo župana Roberta Dipiazze to ne bo zgodilo.