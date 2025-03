Igor Tuta praznuje 80 pomladi

Naš fotograf ga je nazadnje ujel v objektiv pred dobrima dvema tednoma, ko je na razstavi v Poštnem muzeju v Trstu vnovič povezal dve svoji ljubezni - filatelijo in skavtizem. Igor Tuta je namreč kljub osemdesetim pomladim izredno aktiven. In še vedno predan prostovoljnemu delu. Rodil se je na današnji dan v družini tigrovca Slavka Tute in Marice Šorli v Tolminu, večino življenja pa prebival v Sesljanju, kjer živi še danes z družino, ki jo je ustvaril z življenjsko sopotnico Alenko Rebula.

Njegova poklicna pot je vezana na deželni sedež Rai v Trstu, kjer je opravljal različne funkcije in bil nazadnje, do upokojitve leta 2002, ravnatelj slovenskih programov. V službenih letih se je veliko posvečal Slovencem na Videmskem (med drugim je bil veliko let tudi v odboru Muzeja rozajanskih ljudi). Po upokojitvi je bil nekaj let predsednik največje kulturne organizacije Slovencev v Italiji - Zveze slovenskih kulturnih društev, ki jo je vodil do leta 2016.

Igor Tuta si je izkušnje nabiral tudi na literarnem in založniškem področju. V zadnjih letih je uredil marsikatero publikacijo, na primer dve zbirki pe smi tete Ljubke Šorli. Za Primorski dnevnik še danes vsak mesec pripravi stran Postiljon. Že dolga leta je namreč v vodstvu filatelističnega društva Lovrenc Košir, v sklopu katerega vodi tudi tečaje filatelije za slovenske šolarje in tržaške zapornike, ali, neutrudni ose desetletnik, poskrbi za izdajo priložnostnega žiga ob kaki pomembni obletnici.