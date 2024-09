Igral na Krasu ne manjka, nekatera pa so poškodovana

Družine v Križu že dve leti čakajo na postavitev nove gugalnice. Na igrišču, ki leži na ozemlju tržaške občine, se sicer nahaja urejeno območje, zagrajeno z leseno ograjo. Na novejši gumirani podlagi stojijo stolp s toboganom, vzmet s konjičkom, interaktivni kotiček z labirintom in vrtečimi številkami ter plezalna stena iz vrvi. Zraven je nekoč stala gugalnica, ki so jo pred dvema letoma poškodovali vandali. Zdaj je na njenem mestu opaziti le še leseno stojalo, morda znak, da se bo tam v prihodnosti ponovno zibala gugalnica.

»Občino smo po vandalskem napadu večkrat prosili, naj jo postavi,« je povedal predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni, »napovedali so, da bodo gugalnico postavili, ko bodo imeli sredstva. Teh namreč primanjkuje.« Kontovelska igrala se nahajajo ob robu vasi. Zraven je ostala še ena od dveh lesenih miz, ki se ob dotiku zamaje. Tako na igralih kot ob mizah je opaziti, da se nekdo rad zabava s poškodovanjem površin. Stolp je popisan s sprejem, na novi gumirani podlagi pa je v desnem kotu videti dve imeni, Noel in Stefany, napisani sta z ognjem. »Zvečer se pri igralih večkrat srečuje mladina, ki neprimerno uporablja igrala. Obvestil sem karabinjerje, ki nadzorujejo območje,« je dejal Vidoni. Poziv pa gre tudi staršem, je dodal, naj svoje otroke, zlasti najstnike, naučijo spoštovanja javnega imetja za dobro skupnosti. Podobnega mnenja so tudi nekateri vaščani, ki so na družbenih omrežjih opozorili na vandalska dejanja.

Tudi druge občinske površine namenjene najmlajšim med Križem in Bazovico so v glavnem v dobrem stanju. Ponekod pogrešajo posamezna igrala, na Opčinah pa se ponašajo s pisanim vlakom in novim stolpom.

