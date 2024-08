Ilustrirane pripovedi iz morskih globin

»Se zavedate, da čisto vsak od nas pozna vesolje, morske globine pa so za večino še vedno neznanka? Razstava, ki jo odpiramo, pa nas bo povabila, da pogled usmerimo dol, v to, kar je očem nevidno, a kroji življenje vsakega izmed nas. Morje namreč ni le to, kar vidimo na površju: pod tem se skriva kompleksen svet.« Tako je ugotavljala generalna direktorica tržaškega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS) Paola Del Negro na včerajšnjem odprtju razstave Cronache dal profondo (Kronike iz globin), ki bo do 8. septembra na ogled v mestnem Pomorskem muzeju, ki domuje v Skladišču 26 v Starem pristanišču.

Razstava spaja umetnost in znanost, prirejajo pa jo v sklopu festivala MareDireFare, za katerim stojita Miramarski morski rezervat WWF in inštitut OGS.

Pet mladih znanstvenih ilustratorjev - Stefania Delponte, Paola Formica, Chiara Giorgiutti, Maria Luisa Petrarca in Paolo Primon -, izbranih na podlagi razpisa, je v tretjem nadstropju muzeja, kjer domuje knjižnica Marzari, s svojimi deli razkrivalo najbolj skrivnostne morske vidike. Vsak s štirimi ilustracijami spremljajo obiskovalca na spoznavanje morskega dna Tržaškega zaliva, mimo Sredozemskega morja in oceanskih grebenov, do globokih voda Antarktike in Marianskega jarka.

Ilustracije obravnavajo štiri glavne teme, je pojasnil kurator razstave Lorenzo Peter Castelletto. To so biotska raznovrstnost, se pravi preučevanje organizmov, ki živijo v morskih globinah, geomorfologija oziroma kateri so najbolj zanimivi vidiki genealogije podvodnega sveta, znanstvene raziskave, ki so bile doslej opravljene na tako nedostopnih mestih, ter odnos med človekom in naravo, se pravi vpliv naših dejanj na še tako odročne globine oceana.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.