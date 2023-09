Inovacije in umetna inteligenca

»Inovacije so lahko dragocene in celo potrebne.« Tako je Martin Brecelj, predsednik Društva slovenskih izobražencev, pozdravil množico, ki se je v soboto popoldne zbrala v šotoru za Finžgarjevim domom za drugi dan študijskih dnevov Draga 2023. Udeleženci manela (iz angleščine, omizje z le moškimi sogovorniki) so bili domači podjetnik Edi Kraus ter podjetnika in znanstvenika z onstran bivše meje Aleš Štrancar in Mark Pleško. Pogovor je vodil novinar Andrej Černic.

Černic je uvodoma pripomnil, da je beseda inovacija v političnem žargonu le »puhlica«. V podjetništvu pa le zavzame konkreten pomen. Kraus je kot prvi predstavil svoj pogled na inovacije in se še najbolj navezal na teme trajnosti. Inovacija je, po njegovem mnenju, tudi pripravljenost na prihodnost. Bivši Julon, ki ga je pred desetletji prevzel z italijanskim podjetjem Aquafil, je bil prvi porabnik električne energije v Ljubljani. Že pred petnajstimi leti so torej začeli z objavljanjem okoljskih bilanc, vselej pa so stremeli po čim bolj krožnih postopkih proizvajanja plastike. Zadnji veliki Krausov projekt na čelu podjetja je bil evropski projekt za pridobivanje najlona iz sladkorja.

Pleško, sicer podjetnik na področju medicinskih softverjev, je poudaril, da inovacija sama po sebi ne zadostuje. Družba ne potrebuje le genijev, ki si izmislijo nekaj novega. Inovacije je, v sodelovanju z družboslovci, treba tudi aplicirati. Glede financiranja inovacij je Aleš Štrancar, podjetnik na področju biotehnologij, strog zagovornik privatne iniciative. »Ne želimo ničesar od vlade in Bruslja, želimo čim nižje davke,« je poudaril. Dodal je še, da dojema svojo podjetniško žilico kot neke vrste poslanstvo. Ne dela za jahto ali za avto, temveč za dobro družbe.

Sobotno jutro pa je že vrsto let rezervirano za Drago mladih, ki jo prireja društvo Mladi v odkrivanju skupnih poti (MOSP) in je namenjeno temam, zanimivim predvsem za mlajše generacije. Tokratna okrogla miza je imela naslov DragAI: česa umetna inteligenca še ne ve? Zbrane pod šotorom je najprej pozdravila predsednica MOSP-a Ksenija Kosmač in nato besedo predala društvenemu kolegu Jerneju Močniku, moderatorju okrogle mize, ki je predstavil pet sogovornikov, strokovnjakov na različnih področjih. Vsi govorci so poudarili, da umetna inteligenca ni tako nova, kot se splošni javnosti zdi. Kot je povedal strokovnjak za umetno inteligenco z inštituta Jožef Stefan Marko Grobelnik, pa se o njej danes pogovarjamo predvsem zaradi sistema generativne inteligence Chat GPT, ki mu je v zadnjem letu uspel preboj, saj je na razpolago vsem in ga ravno zato (predvsem mladi) radi uporabljajo.

Program študijskih dnevov Draga 2023 se bo sklenil v nedeljo. Ob 9. uri bo na vrsti maša, ob 10.15 bo sledil pogovor med novinarjem Ivom Jevnikarjem in Karlom Hrenom, sodirektorjem celovške Mohorjeve družbe, o političnih dilemah Slovencev v Italiji in na Koroškem. Vrhunec dneva pa bo popoldanski dvoboj »Desnica in levica« med bivšima ministroma iz nasprotnih taborov slovenske politike, Žigo Turkom (NSi) in Igorjem Lukšičem (SD), ob 16. uri. Pred tem pa bodo organizatorji ob 15.30 podelili 12. Peterlinovo nagrado dolgoletni duši in »motorju« Drage Sergiju Pahorju.