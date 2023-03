Investitorja za območje Starega pristanišča bodo iskali v Cannesu

Do konca leta bo Staro pristanišce imelo novega investitorja. To so namere mestnih oblasti, ki so na vcerajšnji seji tržaškega obcinskega sveta govorile o sodelovanju na letošnjem mednarodnem nepremicninskem sejmu MIPIM v Cannesu, ki bo prihodnji teden. Na njem bo Dežela FJK kot glavni strateški projekt celotne regije predstavila revitalizacijo zapušcenega industrijskega obmocja. S seje je izšlo, da Staro pristanišce postaja vse bolj vroca tema volilne kampanje za deželne volitve. Vsaj za kandidate, ki trenutno sestavljajo obcinski svet. Ce desnosredinska koalicija ocenjuje, da je bilo na tem obmocju že veliko storjenega, levosredinska opozicija politicnemu nasprotniku ocita pomanjkanje vizije in nepotrebno zavlacevanje.

Pristojni za revitalizacijo Starega pristanišca Everest Bertoli je na zacetku seje analiziral dela, ki so jih na tem obmocju že izvedli, nacrte za prihodnost in strategijo trženja 35 skladišc, od katerih jih 12 leži ob morju, njihova skupna vrednost pa znaša malo vec kot 62 milijonov. Kot je povedal odbornik, je udeležba na prestižnem sejmu namenjena predvsem vecji prepoznavnosti Trsta. Na sejmu ne bodo prodajali podobe Trsta in ne bodo sklepali kupcij in poslov, bodo pa iskali potencialne investitorje. Staro pristanišce bodo predstavljali kot primerno lokacijo za tuje neposredne investicije in zanimive investicijske priložnosti. Ob tem je še poudaril, da išcejo investitorja, ki bi bil pripravljen kupiti celotno območje.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.