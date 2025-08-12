Iščejo osebje za ponujanje didaktičnih dejavnosti

Zadruga CoopCulture išče osebje za ponujanje didaktičnih dejavnosti v zgodovinskih, umetnostnih in znanstvenih občinskih muzejih v Trstu. Razpis je objavljen na spletni strani zadruge.

Prva navedena pogoja za prijavo na razpis sta dokončani magistrski študij in dobro poznavanje angleškega jezika (najmanj B2), pri selekciji kandidatov pa bo zadruga upoštevala tudi poznavanje dodatnega tujega jezika in še posebej slovenščine. Predvsem v Muzeju Rižarne je namreč povpraševanje po ogledih in dejavnostih v slovenskem jeziku precejšnje.

Pri selekciji bodo upoštevali še predhodne delovne izkušnje, zaželeni sta tudi fleksibilnost in avtonomija pri delu ter nagnjenost k interakciji z obiskovalci (tudi tujimi). Delo v enem izmed tržaških zgodovinskih muzejev, ki ni dosegljiv z javnim prevozom, zahteva uporabo lastnega prevoznega sredstva. Zaželeno je tudi, da imajo kandidati stalno prebivališče v Trstu oziroma v njegovi bližnji okolici.

Zainteresirani se lahko prijavijo na razpis z elektronskim sporočilom na naslov lavoraconnoi@coopculture.it. Predmet sporočila naj bo Candidatura Musei Civici Trieste, vanj naj kandidati vključijo svoj življenjepis. Prijave bo zadruga CoopCulture sprejemala do nedelje, 31. avgusta.