Iskali so ga zaradi prometne nesreče, našli so ga z drogo

Tržaški lokalni policisti so po več kot mesecu dni izsledili moškega, ki naj bi povzročil prometno nesrečo, poškodoval nekaj objektov in pobegnil. Z njim so našli tudi različna mamila.

Pred nekaj dnevi so ga opazili med vožnjo po Istrski ulici. Osumljenec je pritisnil na plin, da bi se izognil kontroli. Naposled pa so ga uspeli ustaviti v Ulici Vergerio in ga odvedli na policijsko postajo v Ulici Revoltella.

Ko so ga pregledali, so ugotovili, da je skrival več odmerkov heroina, kokaina, hašiša in marihuane, ki naj bi bili pripravljeni za prodajo. Na njegovem domu so kasneje našli še dodatne doze marihuane, približno 100 gramov hašiša in približno 2500 evrov. Ob navedenem so naleteli še na precizno tehtnico in material, primeren za pakiranje posameznih doz. Moški je zdaj v hišnem priporu.