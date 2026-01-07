Istat objavil razpis za delovno mesto v Trstu

Nacionalni statistični inštitut Istat je pred božičnimi prazniki objavil javni razpis za 95 delovnih mest za tehnične sodelavce raziskovalnih ustanov šeste strokovne stopnje, za polni delovni čas in za nedoločen čas. 65 mest je namenjenih področju tehnične in upravne podporo za statistiko, osem za področje podpore upravljanja premoženja, 22 pa za področje upravljanja tehnologij - kandidati lahko vložijo prošnjo samo za eno od področij, med pogoji je diploma drugostopenjske srednje šole. Podrobne informacije so na voljo na spletni strani istat.it.

Na seznamu teritorialnih sedežev najdemo tudi Trst, ki ponuja eno delovno mesto za področje tehnične in upravne podpore za statistike. Nekaj točk več prinese kandidatu znanje tujega jezika, med katerimi je predvidena tudi slovenščina. Zmagovalci na razpisu bodo morali najprej poskusno na rimski sedež inštituta za obdobje treh mesecev, potem bodo usmerjeni v mesto, ki so ga izbrali.

Vlogo za sodelovanje na razpisu je mogoče oddati do 23. januarja izključno v elektronski obliki preko enotnega portala za zaposlovanje v javni upravi Ministrstva za javno upravo (https://www.inpa.gov.it), kjer je zapisano vse, za kar morajo kandidati poskrbeti. Če bo število prejetih prijav višje od predvidenega, si inštitut pridržuje pravico, da izvede predhodni test. Sledila bosta pisni in ustni izpit.