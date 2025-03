Istrsko-kraške ovce želijo ohraniti

Na kmetiji Antonič v Cerovljah bo jutri potekala že deveta izdaja pobude #adottiAMO za ohranjanje istrsko-kraške ovce, avtohtone pasme z oznako postojanke Slow Food.

Od 9. do 14. ure si bodo obiskovalci ogledovali kmetijo in spoznavali ovce ter jagnjeta, vzrejena po trajnostnih in okolju prijaznih metodah. Projekt #adottiAMO bodo predstavljene vsako uro. Ob 9.30 bo Enrico Maria Milič govoril o vlogi organizacije Slow Food pri ohranjanju avtohtonih pasem in spodbujanju trajnostnih kmetijskih praks. Ob 11.30 pa bo zoolog Nicola Bressi predaval o istrsko-kraški ovci in njenem pomenu za ekosistem.

Projekt je v letih omogočil posvojitev številnih jagenjčkov, samo v letu 2024 kar 33, hkrati pa je bilo lani obnovljenih 10 posvojitev ovc iz prejšnjih let. Uspeh dokazuje zavezanost skupnosti k ohranjanju te pasme in k promociji Krasa, pišejo pobudniki. Posvojitelji prejmejo košaro ekoloških izdelkov s kmetije Antonič, skozi leto pa lahko sodelujejo na spomladanskem izletu na pašo, pri jesenskem striženju ter ob januarskem rojstvu jagenjčkov.

Istrsko-kraška ovca je pasma, ki se tradicionalno pase med Krasom in Istro. Prepoznavna je po belem kožuhu s črnimi lisami na gobcu, nogah in repu ter po odprto spiralastih rogovih. Pasma ima ključno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja na tem območju, saj prispeva k biotski raznovrstnosti in ohranjanju pašništva. Kmetija Antonič pa skozi vse leto gosti otroke in mlade v okviru šolskih izletov, poletnih tednov in drugih pobud, ki spodbujajo spoštovanje do narave in kmetijstva.